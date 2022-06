Clip: Quấy rối bị phản kháng, nhóm đàn ông đánh đập 3 cô gái dã man

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một nhóm đàn ông đánh đập dã man 4 người phụ nữ tại quán ăn được đăng tải trên Weibo đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 10/6 vừa qua tại một quán thịt nướng ở khu Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Trong clip, 4 cô gái đang ngồi ăn ở bàn gần cửa thì 1 người đàn ông đi vào, sờ lưng cô gái áo trắng trong nhóm. Cô gái đã đẩy tay đối phương ra khỏi người mình.