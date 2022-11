Clip: 'Quái xế' lái xe bằng chân, livestream thách thức CSGT

Your browser does not support the video tag.

Theo thông tin từ Zing, vào tối 18/11 vừa qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên vi phạm giao thông khi không mũ bảo hiểm, lái xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ - đen với tốc độ cao trên đường gom đại lộ Thăng Long theo hướng đi Hòa Lạc.

Chưa dừng lại, trong suốt đoạn đường, nam thanh niên điều khiển xe máy còn có hành vi dùng chân lái xe khiến nhiều người đi đường không khỏi lo sợ.