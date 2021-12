Clip: Phụ xe buýt bị shipper cầm bình cứu hỏa phang tới tấp

Hôm qua (12/12), trên MXH xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến giữa những người đàn ông trên phố Hà Nội.

Trong clip, 4 người đàn ông trong đó có phụ xe buýt và shipper lao vào đuổi đánh nhau ngay giữa đường. Trong lúc va chạm, nhân viên giao hàng đã lột áo phụ xe, thậm chí, anh ta còn cầm bình cứu hỏa phang tới tấp vào người đối phương một cách dã man.