Clip: Phẫn nộ bé trai bị mẹ đạp gãy chân, nói dối ngã ở nhà tắm

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh bé trai bị người phụ nữ đạp liên tiếp vào đùi khiến bé bị gãy xương khiến dư luận phẫn nộ.

Camera ghi cảnh cháu bé bị đạp gãy xương đùi. Clip: Zing

Chia sẻ trên Zing, anh N. (chú ruột cháu bé, người đăng bài viết) cho biết sự việc xảy ra tối 20/6, tại nhà anh trai anh này ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Người đạp gãy xương cháu bé là mẹ của nạn nhân.