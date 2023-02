Clip: Phá két sắt cửa hàng FPT trộm 1,2 tỷ qua Campuchia đánh bạc

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại các cửa hàng FPT ở Đà Nẵng.

Báo Công An TP.HCM cho biết, từ ngày 25/11 đến ngày 8/12/2022, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra 2 vụ kẻ gian đột nhập cửa hàng FPT trộm tiền, điện thoại di động cao cấp, tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.