Clip ﻿ôtô chở nhớt cháy rụi trên cao tốc Trung Lương:

Vị trí xảy ra vụ cháy tại km37+550 đoạn thuộc ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An (Long An). Chiếc xe do tài xế Nguyễn Hoàng Thương sinh năm 1973 cầm lái.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây kẹt xe nghiêm trọng cả 2 hướng, tài sản cao tốc hư hỏng gồm mặt đường, cây xanh, hộ lan tôn sóng (đang thống kê báo cáo).

Các lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý hiện trường và đã dập tắt đám cháy. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hướng đi vào cao tốc phía đầu TP.HCM để giải quyết hiện trường vụ cháy.