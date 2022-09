Clip: Ô tô tông kinh hoàng khiến 3 thiếu niên văng xa nhiều mét

Ngày 11/9, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đang trích xuất camera để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô chưa lắp biển số và xe máy chở 3 người trên đường Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku.

