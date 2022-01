Clip: Ô tô lao như bay, đâm tung quán ăn khiến cõi mạng khiếp vía

Mới đây, một tài khoản TikTok đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô lao như bay vào quán ăn khiến dân tình được phen hú vía. Sự việc được camera an ninh quán ăn ghi lại.

Theo hình ảnh trong clip, quán ăn bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp thì bất ngờ chiếc xe ô tô màu đỏ từ ngoài phi thẳng vào, "càn quét" hết đống đồ dùng bên trong quán.

Đoạn clip ghi lại sự việc. Nguồn TikTok @user1261886081373

Không gian tĩnh lặng trở nên náo loạn với âm thanh bàn ghế đổ, bát đĩa vỡ. Sau cú đâm mạnh, bàn ghế, bát đồ dùng của quán ăn bị hư hỏng nặng nề. May mắn, thời điểm xảy ra sự việc không có khách ngồi trong quán.