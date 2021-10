Clip: Ô tô lấn làn húc bay CSCĐ, bánh xe 'cày đường' tóe lửa

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Theo clip, vào khoảng 0h15 ngày 5/10, một chiếc xe con (chưa rõ BKS) đang chạy với tốc độ "bát hương vàng" trên đoạn đường vắng thì bất ngờ lấn làn, tông trực diện vào chiếc xe máy do 1 người đàn ông điều khiển đi ngược chiều.