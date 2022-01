Clip: Ô tô 'điên' gây tai nạn bỏ chạy, kéo lê xe máy tóe lửa trên đường

Mới đây, trên các diễn đàn giao thông xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xe ô tô kéo lê xe máy tóe lửa trên đường thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Theo người đăng tải clip, sự việc trên xảy ra tại Thanh Hóa.

Trong clip, 1 nam thanh niên đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ bị chiếc ô tô con từ phía sau vượt lên húc trúng. Cú va chạm khiến người ngồi trên xe máy bị hất văng xuống đường, lăn nhiều vòng.