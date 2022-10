Clip: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM do bị phóng hoả đốt

Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt thiêu rụi cả chiếc xe

Trích xuất lại camera, chị A. cho biết chiếc xe bị phóng hỏa. Vào khoảng 2h15 sáng 5/10, có 2 thanh niên đi trên một xe gắn máy đến trước nhà. Sau khi quan sát, một người bước xuống xe, đến gần ô tô rồi đổ chất lỏng, nghi là xăng lên đầu xe và phóng hoả.

Khi ô tô cháy, những người này còn dùng điện thoại chụp hình rồi rời đi nhanh chóng.

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, chị A cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc đến trưa cùng ngày, một người bạn thân làm ăn chung với chồng mình nhận được tin nhắn với nội dung đốt xe và đe dọa tính mạng.