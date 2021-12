Clip: Nữ sinh Đà Nẵng bị nhóm người cầm mũ bảo hiểm đập tưng bừng

Ngày 31/12, Công an phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệu tập 5 nữ sinh tham gia đánh hội đồng 1 thiếu nữ khác tại khu vực dưới chân cầu Thuận Phước.

Trước đó, vào khuya ngày 28/12, L.V.T.T và T.T.K.K (đều 14 tuổi, trú quận Hải Châu) hẹn P.T.T.H (trú tại phường Thuận Phước) đến khu vực trước tòa nhà Blooming trên đường Xuân Diệu để giải quyết mâu thuẫn có từ trước.