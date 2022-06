Clip: Nữ sinh bị xe máy tông gãy hết hàm răng, kẻ đâm chạy mất dạng

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip nữ sinh mặc áo mưa, vừa khóc vừa chạy theo một chiếc xe máy. Đáng chú ý, miệng của cô bé đang chảy rất nhiều máu.

Theo người đăng tải clip, trước đó, cô gái xảy ra va chạm với 1 chiếc xe máy khiến em loạng choạng ngã xuống đường. Do vừa mới niềng răng nên khi gặp chấn động mạnh, cả hàm răng của em bị gãy hết dẫn đến chảy máu, không thể nói rõ thành tiếng.

Đoạn clip lan truyền trên MXH

Sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe máy có ý định bỏ đi, còn cô bé nhất định không chịu đi viện, cố chạy theo giữ bằng được người tông mình.