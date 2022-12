Clip: Nữ sinh bị bạn đấm đá dã man, lôi cổ nhấn xuống bùn

Chiều ngày 18/12, UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận với Người Lao Động cho biết, đã nắm được thông tin sự việc một nữ sinh bị bạn đánh dã man ngay trước cổng trường xảy ra trên địa bàn.

Qua xác minh, hai nữ sinh đánh nhau trong đoạn clip được xác định cùng học khối 9 (khác lớp) tại Trường THCS Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc.

Đoạn clip cho thấy, một nữ sinh bị bạn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu. Khi chiếc mũ rơi xuống đất, nữ sinh trên vẫn hung hăng xông vào túm tóc dùng tay đánh vào mặt đối phương.