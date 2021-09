Clip: Nữ sinh bị bạn đá nát mũi vì tội... 'thả thính người yêu tao'

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đánh hội đồng 1 bạn nữ khác một cách thậm tệ khiến dân tình nổi giận.

Theo hình ảnh ghi lại, một nữ sinh mặc sơ mi trăng đang ngồi ở chiếc ghế băng dài, xung quanh có nhiều bạn khác nói vọng vào, tra hỏi.

Bất ngờ, một người ngồi cạnh đứng dậy, "tung chưởng" bằng chân hướng thẳng vào mặt nữ sinh khiến máu mũi chảy không ngừng.

Xung quanh có tiếng nói của rất nhiều người cả trai cả gái nhưng không một ai can ngăn, cả hội còn nhao nhao khiêu khích, mỉa mai nữ sinh và cổ vũ cô gái vừa tung cước đánh bạn.