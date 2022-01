Clip: Nữ công nhân vệ sinh một mực hất rác vào cửa nhà dân

Mới đây, 1 tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn clip ghi lại hành động gây tranh cãi của nữ công nhân môi trường ở trước cửa nhà dân.

Trong clip, một người phụ nữ đang đứng quét rác trước cửa nhà gọn lại một chỗ để nữ công nhân môi trường dễ dàng gom đi. Thế nhưng, nữ công nhân lại tỏ thái độ khó chịu, dùng chổi hất tung đống rác lên, thậm chí còn văng cả lên vỉa hè ngay trước cửa nhà người phụ nữ kia.

Trước thái độ khó hiểu của nữ công nhân môi trường, người phụ nữ mặc váy hồng giải thích: "Cô hốt đi, cháu quét cho cô rồi" nhưng người kia vẫn mặc kệ.