Clip: Nữ công nhân bị cuốn vào gầm vì chạy cắt mặt xe tải

Vụ tai nạn xảy ra chiều 5/7 tại ngã tư thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Nữ công nhân bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau va chạm.

MT (t/h)

Theo Vietnamnet