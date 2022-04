Clip: Nổ lốp ô tô, nhóm thanh niên bị bắn tung lên không trung

Your browser does not support the video tag. /

Đoạn clip ghi lại sự việc

Một đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm được camera an ninh ở tiệm sửa xe bắt trọn. Tại thời điểm nói trên, 2 - 3 nam thanh niên đang đứng bơm hơi chiếc lốp thì bất ngờ lốp xe phát nổ, khói trắng xì ra liên tục. Cú nổ mạnh khiến 2 thanh niên đứng gần nhất bị hất tung lên không trung rồi đập người xuống đất đầy đau đớn.