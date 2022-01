Clip: Nhóm Trang Nemo 'đuổi cùng giết tận' đánh đập team Trần My

Gần 2 ngày xảy ra xô xát giữa Trang Nemo và team Trần My, sự việc vẫn đang nhận về sự quan tâm lớn. Hiện công an Quận 1 đã vào cuộc điều tra, mời những người có liên quan lên lấy lời khai.

Mới đây, dân mạng tiếp tục truyền tay nhau cip ghi lại cảnh bên ngoài cửa hàng. Khi đó, cơ quan chức năng ra trước, nhóm người của Trang và team Trần My đi sau.

Your browser does not support the video tag.

Dù có mặt cơ quan chức năng, nhóm đàn ông được cho là nhân viên của Trang Nemo vẫn xông vào đánh tới tấp chị Khanh - người đi cùng Trần My.