Clip: Nhóm người đi ô tô tông xe máy rồi chém chết nạn nhân

Khi ông T. ngã xuống đường thì 3 người trên ô tô bước xuống, trong đó có 2 người cầm dao lao đến chém ông T. tới tấp, người còn lại kéo xe máy của ông T. vào lề đường.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc