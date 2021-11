Clip: Nhóm người cầm hung khí đuổi chém lia lịa 1 thanh niên

Sự việc được camera an ninh ở sân bóng ghi lại

Bị rượt chém, cả nhóm thanh niên tán loạn bỏ chạy, anh Trần Văn K. (22 tuổi, quê Thái Bình) do

không chạy kịp nên đã bị 4 người xông vào chém hội đồng tới tấp.



Một lúc sau, anh K. vùng vẫy chạy thoát, nhóm gây án cũng lên xe máy đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.



Sau đó, anh K. được mọi người đưa đến Bệnh viện quận 12 cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện 175 trong tình trạng vỡ xương sọ, nhiều vết chém sâu ở cơ thể.



Theo lời kể của nhóm thanh niên bị tấn công được biết, vào hôm xảy ra sự việc, đội thiếu người nên đã đá giao lưu cùng 1 đội khác. Trong quá trình đá, cầu thủ giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.



Sau khi kết thúc trận đấu, đội bạn ra về và cũng là lúc nhóm côn đồ kia xuất hiện.



Ngay sau khi nắm bắt được thông tin từ MXH, Công an xã Bình Mỹ có đến sân bóng để kiểm tra nhưng không còn ai ở hiện trường.



Hiện, Công an xã Bình Mỹ cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi điều tra, truy xét nhóm chém người.