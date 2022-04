Clip nhảy múa của Bảo Anh bị chê 'khác gì cào cào giẫy'

Có ý kiến gay gắt còn cho rằng chương trình đang cố tình tạo "drama" khi mời Bảo Anh để "câu" rating. Thậm chí, netizen cho rằng việc mời một người không có chuyên môn sẽ khiến show tụt hạng trong mắt bạn bè quốc tế.

Mới đây, clip đầu tiên về trình độ nhảy của 4 đội trưởng trong chương trình vừa được tung ra, dân mạng thể hiện rõ sự ngán ngẩm với cách nhảy của Bảo Anh.