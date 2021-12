Clip: Nhậu xỉn lái xe, nữ tài xế đâm 2 cảnh sát văng như phim

Vào khoảng 0h sáng 4/12 (theo giờ địa phương), tại TP. Nonthaburi, Thái Lan đã xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng, nạn nhân là 2 cảnh sát. Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình của chiếc xe gây tai nạn ghi lại.

Đoạn clip ghi lại sự việc. Nguồn Sanook