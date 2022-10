Clip: Nhân viên nhà xe đánh khách gãy tay vì dám chê vé đắt

Mới đây, trên mạng xã hội làn truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung dã man ngay trên xe, khiến nhiều người bức xúc.

Theo đó, bài đăng clip kèm theo thông tin cho biết: "Tuyến Hà Nội - Quảng Ninh: Nhân viên nhà xe thẳng tay đánh khách gãy tay chỉ vì khách chê vé đắt, đòi xuống xe".

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, nam hành khách này lên xe từ Hà Nội và có phàn nàn về việc vé đắt. Chính vì thế, thanh niên lơ xe mực kín tay lao vào dùng tay khống chế, ấn đầu người này xuống ghế, thay vì giải thích lý do giá vé cao cho khách hiểu.