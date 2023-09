Clip người phụ nữ tại TPHCM bị giật điện thoại trong nháy mắt

Ngày 6/9, Công an phường An Lạc (quận Bình Tân, TPHCM) đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc bị kẻ gian cướp giật điện thoại xảy ra trên địa bàn.

Người phụ nữ bị giật điện thoại trong chớp mắt ở TPHCM.

Khoảng 10 phút sau, nam thanh niên đi bộ lại vị trí bà L. ngồi, trong khi cô gái vẫn ngồi trên xe máy. Lợi dụng lúc bà không để ý, nam thanh niên xông đến giật điện thoại trên tay bà L. rồi nhảy lên xe máy, cô gái rồ ga và cả hai tẩu thoát. Bà L. chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp.