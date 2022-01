Clip: Người đàn ông lén lút trong đêm, tẩm xăng đốt hiệu thuốc

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông tưới xăng, đốt hiệu thuốc ngay trong đêm khiến dân mạng bức xúc. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 17/1 và được camera an ninh bên ngoài hiệu thuốc ghi lại.

Trong clip, một người đàn ông mặc áo mưa màu xanh, tay cầm can xăng, đổ xung quanh hiệu thuốc rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, "bao vây" cửa hàng.

Phóng hỏa xong, có lẽ người đàn ông đã rời khỏi hiện trường hoặc đứng ở 1 góc khuất quan sát nên camera không ghi được hình ảnh của anh ta.