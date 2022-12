Clip: Người đàn ông cụt chân lái ô tô gây tai nạn ở Bắc Ninh

Sáng 12/12, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt clip được cho là xảy ra tại TP Bắc Ninh. Theo đó, người đàn ông lớn tuổi, bị cụt 1 chân được cho là điều khiển ô tô con BKS: 99A - 257.52 bốc khói nghi ngút sau va chạm giao thông.

Trước tình trạng trên, nhiều người đã bao vây, yêu cầu người đàn ông xuống xe nhưng người này đã cố thủ, khóa trái cửa, kéo kín rèm trên xe khiến nhiều người la ó, bức xúc.