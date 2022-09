Clip: Người đàn ông chết cháy trong 'chuồng cọp' và gã quay phim tàn nhẫn

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang kêu cứu tuyệt vọng ở "chuồng cọp" của ngôi nhà cao tầng đang bốc cháy dữ dội khiến dư luận xót xa.

Được biết, vụ việc xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo Sở Cứu hỏa tỉnh Quảng Đông, nạn nhân là anh Li Mou 30 tuổi, đã tử vong vì bị bỏng nặng tại hiện trường.