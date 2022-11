Clip: Người đàn ông bị tra tấn dã man bằng kìm bấm vào cơ thể

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị nhóm người hành hạ dã man, khiến mắt nạn nhân bị sưng húp, miệng chảy máu.

Hình ảnh của 2 clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển, nghi ngờ ở vùng biển khu vực tỉnh Cà Mau.

Trong đó, bài đăng kèm theo clip có nội dung: "Nhân vật “ HOT “ nhất CÀ MAU ngày mai !!! Xác minh làm rõ clip hành hạ dã man người khác như thời trung cổ xảy ra trên tàu đánh bắt cá ngoài biển".

Theo Thanh niên cho biết, đoạn clip thứ nhất dài 2 phút 4 giây, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng húp, bị 2 người đàn ông khác hành hạ dã man.