Clip: Nghịch dại đổ cồn vào lửa, bé trai bị bỏng nặng tới 30%

Theo thông tin từ Phụ nữ Việt Nam, mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip một bé trai đang ngồi nghịch, đổ cồn vào lửa nên không may bị ngọn lửa bắt vào người dẫn đến bỏng nặng.

Đoạn clip trích xuất từ camera gia đình cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 1/12. Lúc này, bé trai ngồi chơi một mình ở phòng khách.

Khi đùa nghịch cho cồn vào lửa thì ngọn lửa bùng lên dữ dội, bén vào quần áo và cơ thể bé trai, khiến nạn nhân hoảng loạn chạy ra ngoài cầu cứu người lớn. Hình ảnh ngọn lửa bùng lên khiến không ít người sợ hãi, đặc biệt là những phụ huynh có con nhỏ