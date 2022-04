Clip: Nghi là 'tiểu tam', 2 cô gái bị nhóm người đánh hội đồng giữa đường

Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip được cho là ghi lại vụ đánh ghen tập thể giữa đường thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 12h26 ngày 11/4 vừa qua tại một đoạn đường ít người qua lại.

Trong clip, 2 người phụ nữ tiến đến mở cửa chiếc taxi đang đỗ bên đường. Tiếp đó, 2 người này lôi 2 cô gái được cho là "tiểu tam" đang ngồi phía sau xe ra ngoài đánh đấm túi bụi. Lúc sau, 1 người phụ nữ mặc áo trắng bước từ ghế trước taxi xuống cùng với 1 người phụ nữ mặc đồ đen từ xa chạy lại "nhập hội", chửi bới, liên tục giật tóc, ghì 2 cô gái kia xuống đất rồi đạp liên tiếp vào người.