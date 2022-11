Clip: Nghi CSGT cầm dùi cui đuổi đánh người dân tới tấp

Your browser does not support the video tag.

Nhân chứng sống trên đoạn đường cho biết, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại đường tỉnh 833 ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Tối cùng này, lãnh đạo Công an huyện Tân Trụ xác nhận với Dân trí cho biết: "Tôi đã xem clip hai người mặc sắc phục dùng dùi cui đánh nam thanh niên và xác định clip này được ghi lại trên địa bàn huyện".