Clip: Nghẹt thở xem CSGT truy đuổi cướp như phim hành động

Ngày 20/11, Đội CSGT-TT Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM xác nhận với Dân Trí cho biết, đơn vị vừa bàn giao Phan Trung Thanh (27 tuổi, thường trú quận Bình Thạnh) cho Công an quận Phú Nhuận để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Ngay lập tức, 2 chiến sĩ CSGT liền tăng ga đuổi theo. Lúc này, Thượng úy Hùng dùng mô tô đặc chủng, chở Trung úy Chiến tham gia truy đuổi kẻ nghi vấn.

Your browser does not support the video tag.

Bị bám đuôi, nam thanh niên lạng lách, liên tục phóng xe vào con hẻm trên đường Hồ Văn Huê, chạy vào các hẻm nhỏ hòng thoát thân. Đối tượng còn sử dụng kéo chống trả lại nhưng đã bị các CSGT khống chế.