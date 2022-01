Clip: Nghẹt thở giây phút bắt thanh niên cướp ngân hàng Hải Phòng

Your browser does not support the video tag.

Nghẹt thở khoảnh khắc cảnh sát khống chế thanh niên cướp 3 tỷ ở Hải Phòng. (Nguồn: GTVM)

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp ở phòng giao dịch Vietcombank đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng) là Nguyễn Văn Nam (24 tuổi ở huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Thái Nguyên.