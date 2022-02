Clip: Nam sinh bị trói tay, cướp tài sản khi ở ký túc xá đại học?

Your browser does not support the video tag.

Nam sinh được bảo vệ giải cứu khi bị nhốt trong cầu thang thoát hiểm

Nam sinh này cho biết do khu vực cầu thang quá tối, không có điện nên không nhìn rõ mặt đối tượng. Ban đầu chỉ có thể nhận định kẻ khống chế mình cao và gầy. Sau khi kiểm tra tài sản, nam sinh này xác nhận bị mất 1 điện thoại, ví tiền và laptop còn nguyên.