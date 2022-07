Clip: Nam Em hát giọng run rẩy vẫn được fan tung hô

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau rần rần đoạn clip Nam Em trình diễn ca khúc Hàn Mặc Tử. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ thì người hâm mộ rất dễ nhận ra rằng phần âm nhạc hoàn toàn trật nhịp với lời hát của Nam Em.

Theo đó, giọng hát của Nam Em vẫn rất ngọt ngào và mùi mẫn, nhưng người đẹp không có sử dụng thiết bị chống tiếng ồn nên có thể thấy giọng hát của cô nàng khá run rẩy, những nốt thấp bị mờ hoặc không nghe thấy.