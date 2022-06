Clip: Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chụp ảnh thôi cũng lộ rõ si mê

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip ghi lại hậu trường chụp ảnh "tình bể bình" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, cả hai diện trang phục cá tính khoe nhan sắc cực phẩm. Chị đẹp còn chủ động thể hiện những động tác tình cảm, Mai Tài Phến cũng diễn rất ăn ý.