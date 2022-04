Clip mưa to xối xả tại chùa Hương, xem xong ai cũng lo lắng dặn du khách cẩn thận

Vào những ngày cuối tuần vừa qua, thời tiết tại nhiều nơi ở miền Bắc xảy ra mưa lớn xối xả. Theo ghi nhận của 1 du khách thì vào ngày 16/4, tại chùa Hương cũng có mưa rất lớn.

Điều này khiến cho người xem clip tỏ ra vô cùng lo lắng bởi chùa Hương ở một vị trí khá cao, các du khách tới đây sẽ cần leo khoảng 120 bậc lát đá. Thế nên việc đi vào những ngày mưa lớn, nước chảy xối xả từ trên xuống là rất nguy hiểm.