Clip Miss Grand Hong Kong hát live bắn nốt cao chót vót ai cũng 'nổi da gà'

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Miss Grand Hong Kong khoe giọng hát đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi khán giả được thưởng thức tài lẻ của cô nàng ở mảng âm nhạc.

