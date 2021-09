Clip: Mẹ trẻ 1 tay bế con, 1 tay lái ô tô dù chưa thi lấy bằng

Cách đây vài giờ, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ vừa lái xe ô tô vừa bế con ngủ.

Được biết, sự việc này xảy ra vào buổi tối và được đăng tải trên khắp các group lớn nhỏ trên MXH.

Người mẹ trẻ vừa bế con vừa lái x, không hề tập trung

Theo hình ảnh ghi lại, người mẹ trẻ bế con bằng tay phải, đứa bé đang gục đầu vào vai mẹ ngủ rất ngon lành. Tay còn lại, người này dùng để cầm vô lăng ô tô, điều khiển xe chạy băng băng trên đường.