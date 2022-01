Clip Mai Tài Phến ở quê nhà Mỹ Tâm ngày giáp Tết

Chia sẻ trong một bài báo, Mỹ Tâm cho biết mình thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo. Bởi anh là người hiểu chuyện nên Mỹ Tâm không cần phải "rào trước đón sau" mỗi khi ở cạnh nhau.

"Phến cho tôi nguồn năng lượng tích cực, sẵn sàng bên tôi bất cứ tình huống nào. Bạn ấy không làm hao tổn gì đến tôi, không xin xỏ gì từ tôi, chẳng có lý do gì tôi từ chối tình cảm", Mỹ Tâm thổ lộ.

Dù có nhiều tin đồn về chuyện tình cảm nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng khẳng định đang hẹn hò.

Your browser does not support the video tag.

Hà Lan