Your browser does not support the video tag.

Clip: Lươn điện tung "đòn hiểm" khiến cá sấu nằm co giật trên sông Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một con lươn điện đang di chuyển chậm rãi ngay trước miệng một con cá sấu. Do quá đói nên con cá sấu đã không chần chừ mà tung ra cú đớp cắn chặt lấy con mồi.