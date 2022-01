Clip: Lùi vỡ xe, chủ KIA vừa chửi vừa cầm ghế đập đầu chủ Mazda

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế xe sang đập phá chiếc xe khác sau khi xảy ra va chạm. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 5/1 vừa qua tại số 348 Vũ Chí Thắng, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Trong clip, chiếc xe KIA màu xám đang lùi xe thì bất ngờ va vào đầu xe Mazda ở phía sau, mặc kệ lời nhắc nhở của những người có mặt tại đó.

Lúc này, chủ nhân xe KIA không đeo khẩu trang, giọng lè nhè nhìn thẳng về phía người cầm máy quay chửi lớn: "Chụp chụp cái… Mày mất thời gian thế nhỉ? Tao có thù oán gì với mày đâu? Tao có bao nhiêu tiền đây… Quay thì phải quay như này, đấy quay đi".