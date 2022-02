Clip: Lùi trúng xe sau, nữ tài xế hồn nhiên như không hề hấn gì

Vào khoảng 16h16 ngày 6/2 vừa qua, tại 1 tuyến đường ở Hà Nội, chiếc xe ô tô màu trắng đang di chuyển vào bên đường đỗ xe để vào quán cà phê thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô màu đen phía trước lùi quá đà tông trúng.

Được biết, thời điểm xe màu đen đang lùi, tài xế xe trắng đã bấm còi cảnh báo nhưng có vẻ lái xe trắng không nghe thấy hoặc có thể nghe thấy nhưng vẫn cố tình cho xe lùi.