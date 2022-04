Clip: Lốp xe tải phát nổ, hất văng người đàn ông đang đi bộ

Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh lốp ô tô phát nổ giữa đường khiến 1 người đàn ông vô cớ trở thành nạn nhân thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Sự việc xảy ra tại một làn đường ở Hà Khẩu, Trung Quốc và được camera an ninh gần hiện trường ghi lại.

Trong clip, 1 người đàn ông đi bộ đến gần chiếc xe tải chở hàng hóa đang vào làn thì bất ngờ bị hất văng ra xa do lốp sau xe tải phát nổ. Cú nổ mạnh cũng làm chiếc xe bị rung lắc sang 2 bên.