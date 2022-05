Clip: Lệ Quyên hát live 'vỡ giọng', netizen nhớ da diết 'chiếc ố' Chi Pu

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, khi nữ ca sĩ hát "Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng/ Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa/ Chỉ biết vắng anh là đau thương ru bao vấn vương"... đang vô cùng êm ái, bỗng nhiên nốt thấp ở chữ "em" trong câu "Em sẽ tin giấc mơ có thật" khiến ai nấy giật nảy mình.

Netizen đồng loạt cho rằng Lệ Quyên hát bị "vỡ giọng" khiến câu hát tình cảm bỗng trở nên tấu hài. Thậm chí, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng cô bị ngược đời, hát nốt cao thì tốt mà lại bị tuột hơi ở nốt thấp như "diều đứt dây".

Một số bình luận từ cư dân mạng: