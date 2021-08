Clip lần đầu song ca mùi mẫn của Triệu Vy - Huỳnh Hiểu Minh

Tuy nhiên, hành động của nam diễn viên lại khiến nhiều người phải thất vọng. Ngay trong đêm, Huỳnh Hiểu Minh lập tức xóa/ẩn hết những bài viết có liên quan tới nàng "Én nhỏ".



Hình ảnh báo Trung đưa tin: "Sau khi bị xóa tên, Triệu Vy bị các nghệ sĩ phủi sạch quan hệ, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử xóa bỏ bài viết có liên quan trên Weibo"



Những bài viết về Triệu Vy không thể tìm được trên tài khoản cá nhân của Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử

Cũng từ đây, nhiều người lại "đào" lại màn song ca mùi mẫn, tình cảm lần đầu tiên trên sân khấu của Huỳnh Hiểu Minh - Triệu Vy vào ngày 29/8/2008. Thể hiện ca khúc Thẻ Người Tốt, cả hai đã có phần trình diễn vô cùng ngọt ngào. Huỳnh Hiểu Minh còn công khai nắm chặt tay Triệu Vy dắt tay cô nàng đi khắp sân khấu.