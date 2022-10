Clip: Kinh hoàng xe máy lao vào vệ đường, một nam sinh tử vong

Mới đây, trên mạng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào trưa nay 26/10 tại xã Sơn Cẩm, TP. Thái Nguyên.

Trong clip, nhóm học sinh đi xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Một xe do không làm chủ được tốc độ đã lao vào vệ đường, húc đổ một chậu cây rồi ngã lăn ra đường.