Clip: Kinh hoàng nổ bình gas thổi tung quán lẩu ở Quảng Ninh

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ nổ khí gas xảy ra vào lúc 07h45' sáng 13/8/2022 tại một nhà hàng trên đường Trần Quốc Toản, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Your browser does not support the video tag.