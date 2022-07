Clip: Kinh hoàng giây phút thanh niên bị chém lìa tay ở tiệm cắt tóc

Trưa 6/7, anh H. đang ngồi cắt tóc tại một tiệm ở phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, thì bị nam thanh niên cầm dao chém đứt lìa bàn tay.

Báo Thanh Niên cho biết, sau khi gây án, nghi phạm đã tới trụ sở công an đầu thú. Công an TP Thanh Hóa đang điều tra làm rõ sự việc.

Vụ việc được camera an ninh của quán ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người sợ hãi.

Nạn nhân và nghi phạm là anh em con chú con bác